Москва, 24 мая, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Проект цифровой школы может привести к созданию в России кастового общества. Такую угрозу 23 мая озвучила кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова на презентации своей новой книги в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Московская электронная школа

«Проект цифровой школы — это социальный проект. Он превращается в механизм создания кастового общества. Кастовое общество, основанное на принципе селекции. Используются новые информационные технологии. В этом плане очень показательно изменение отношения к самому человеку. Вся система образования подстраивается под потребности крупного бизнеса и в первую очередь IT-бизнеса», — отметила специалист.

Исходя из интересов конечного выгодополучателя новой системы образования, Четверикова назвала основные характеристики, которые будут развивать в школьниках при помощи цифрового обучения.

«Встаёт вопрос, какой человек нужен этому бизнесу. Ему не нужен человек высоконравственный, высокоразвитый, хорошо образованный. Это была забота государства, бизнесу это не нужно. Им нужен исключительно человек, который обладает определёнными навыками, которые могут принести наибольшую прибыль, человек послушный, лояльный, как это теперь называется, — «корпоративная лояльность». Речь идёт о подготовке товара, который будет приносить тебе пользу», — рассказала эксперт.