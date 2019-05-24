Прибайкальский район, Бурятия, 24 мая, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Жители деревни Кика Прибайкальского района Бурятии нашли в своем огороде ревущего медвежонка. Об этом сообщила сама сельчанка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Неожиданный гость был пойман и посажен в большой ящик с сеном.

Скриншот со страницы «ВКонтакте» vk.com/cheshicat «Орал как птеродактиль»

«Он орал, как маленький птеродактиль, и всех покусал. Теперь он сидит там и боится. Ему примерно два месяца, он плохо ест, так как слишком напуган», — пишет пользователь.

Вызванные на место специалисты Бурприроднадзора, осмотрев медвежонка, сказали везти его в реабилитационный центр в Иркутске. Однако сами везти животное отказались, по словам автора, пообещав помочь с бумагами.

«Провоз таких «хомячков» в РЖД запрещен, и остается только один вариант — везти самим на машине. Желающих, как вы понимаете, не много… Но у нас с мужем и у свекрови нет вот прям сейчас 5−6 тыс. рублей на эту поездку (примерно столько надо на бензин). По итогу свекровь повезет его сама, в выходные на своей машине. Нам нужно только собрать денег на бензин», — написала девушка.

Сбор денег на транспортировку медвежонка завершился буквально за час. Автор сообщения отметила, что в реабилитационном центре будут готовить медвежонка к выпуску на волю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ростовской области 21 мая полицейские спасли медвежонка, который три дня сидел на цепи в частном доме. К этому моменту зверь был истощён, поскольку все это время находился без еды и воды. Сотрудники полиции ухаживали за медвежонком в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными. В дальнейшем зверь был перевезен в новое место обитания.

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