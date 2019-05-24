Киев, 24 мая, 2019, 09:31 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 24 мая, официально началась избирательная кампания по досрочным выборам в Верховную раду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Согласно украинскому законодательству, избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа главы государства.

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» 23 мая. Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

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