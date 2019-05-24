Тюмень, 24 мая, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Калининский суд Тюмени признал правомерным убийство жителя Татарии, совершённое полицейским в момент спасения женщины и детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

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Трагедия произошла летом 2018 года. Житель Татарии 1981 года рождения ворвался среди ночи в квартиру своей знакомой, где находились дети 6 и 8 лет. Взяв знакомую за волосы, он протащил ее на балкон и нанёс там женщине около 20 ножевых ранений.

Когда в квартиру проникли полицейские, вызванные соседями, напавший приставил к одному из детей нож. Сотрудник полиции предупредил жителя Татарии о применении к нему огнестрельного табельного оружия. Но тот отказался слушать стража порядка. Полицейский три раза выстрелил в него. В итоге, женщина чудом выжила, ребёнок физически не пострадал.

Проведённой служебной проверкой применение сотрудником полиции табельного оружия признано правомерным. Суд утвердил выводы полицейских.