Киев, 24 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. На Украине набирает обороты преступная схема, жертвами которой могут стать американцы, сообщило посольство США на Украине 23 мая на официальной странице в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Грабитель с хлороформом

Отмечается, что с потерпевшим знакомится некий человек, который, как правило, представляется туристом, которому нужна помощь. Позже он предлагает выпить, после чего жертва теряет сознание и её грабят.

В посольстве США добавили, что о похожих случаях регулярно сообщают иностранцы, посетившие Украину.

Напомним, ранее посольство США на Украине регулярно предупреждало своих граждан о всевозможных угрозах, призывало их избегать толп людей и массовых демонстраций.

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