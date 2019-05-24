Астана, 24 мая, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана проработали нормы, позволяющие построить чёткую вертикаль ветеринарного контроля. Об этом 24 мая заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на парламентских слушаниях по вопросам развития мясо-молочной отрасли, сообщает агентство «Казинформ».

Михаил Клодт. Три коровы

По его словам, законодательные нормы позволяет эффективно решать вопросы ветеринарно-санитарной безопасности. Нигматулин также обратил внимание на рост импорта молочной и мясной продукции, несмотря на большой потенциал перерабатывающей мощностей в Казахстане.

«А ведь эту же продукцию могут и должны производить наши перерабатывающие заводы. А что получается у нас? Образно говоря, потенциал есть, а роста нет», — добавил спикер Мажилиса.

Он считает, что необходимо поддержать создание сети заготовительных организаций, которая свяжет мелких производителей с перерабатывающими предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года в Казахстане произвели 90 804 тонны мяса, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство молока выросло на 0,8%, до 182 046 тонн.

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