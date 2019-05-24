Оттава, 24 мая, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Власти Канады подали в ООН итоговую заявку на расширение свое шельфа в Арктике, сообщает пресс-служба канадского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Канада привержена укреплению своего лидерства в Арктике», — говорится в сообщении.

В канадском МИД отметили, что «установление континентального шельфа Канады в Северном Ледовитом океане имеет жизненно важное значение для обеспечения суверенитета страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской флот Канады намерен закупить у Великобритании фрегаты «Тип 26». Сообщалось, что это связано с желанием Канады что-либо «противопоставить российским подводным лодкам в Арктике».

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