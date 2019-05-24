Пекин, 24 мая, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нерендре Моди в связи с победой его партии Бхаратия джаната парти (БДП) на парламентских выборах в стране, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Нарендра Моди

В своей телеграмме председатель Си отметил, что Китай и Индия являются важными соседями друг для друга и двумя крупнейшими в мире развивающимися странами и экономиками.

При этом, по словам Си, двусторонние отношения между государствами переживают в настоящее время хороший период. Кроме того, страны взаимодействуют по вопросам сотрудничества в сфере обеспечения многополярности и экономической глобализации в условиях многосторонности.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая коалиция Моди во главе с партией БДП получила 310 из 543 мест на общенациональных выборах нижней палаты парламента Индии. Премьер-министр Пакистана также поздравил своего индийского коллегу.