Москва, 24 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Глава Центробанка РФ выступила против запрета МФО, и этого, действительно, не стоит делать. Запретами можно творить историю, только потом история возвращается бумерангом и сметает тех, кто ограничивает развитие общества, если запреты мешают людям жить, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета СРО «МиР» (Микрофинансирование и развитие), президент СРО «НАПКА» (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) Эльман Мехтиев.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

В России 70 лет запрещали предпринимательство, ограничивали цены и пытались построить идеальное с точки зрения некоторых общество без учёта, хотят ли этого все те, кто это общество составляют.

«Попытки запретить что-то вместо того, чтобы решать проблемы — это лучший способ признаться в нежелании решать эти проблемы. Ведь гораздо проще запретить предоставление средств под любые проценты, начав войну с ростовщичеством (перед этим, между прочим, так и не сумев чётко определить, где ростовщичество, а где — приемлемое кредитование), чем сделать так, чтобы не было спроса на кредитование под немаленькие проценты. Не будет спроса на предложения с немаленькими процентами — будет предложение под приемлемые проценты», — пояснил эксперт.

Легче навешивать ярлыки о долговой кабале, чем сделать экономику растущей и вывести людей из бедности, да и просто из «серой» экономики. На днях был сделан вывод о том, что почти 24 млн человек имеют доходы, которые государство не видит. Это именно те доходы и те люди, которые вынуждены прибегать к услугам микрофинансирования и любых иных альтернативных источников кредитования. Да и цифры никак не подтверждают, что все, кто взял кредит или заём, оказались навечно в долговой кабале.

«Банк России прекрасно понимает это и именно поэтому и говорит о том, что такое предоставление финансовых услуг необходимо. Да, есть перегибы, есть болезни роста, есть «пена». Исчезнет ли спрос на финансовые услуги от очередного запрета? Нет, не исчезнет. Исчезали ли продукты в советских магазинах? Да, но только с витрин, но почему-то были доступны втридорога с чёрного входа», — напомнил Мехтиев.

Если есть спрос (а он есть и будет расти, коль даже официальная статистика говорила о том, что доходы населения падали пять лет подряд), то и предложение появится. И если «предложение» не ввести в рамки закона, оно не исчезнет, но все равно будет, правда, дороже и «опаснее».

Если не нравятся перегибы и «опасности» — давайте работать над запретом перегибов и недопущением опасностей, но вряд ли надо запрещать продукты только потому, что их чрезмерное потребление приводит к ожирению и болезням.

«Выбор, который стоит перед обществом, — между свободой выбора в рамках закона и социальной мобильностью, с одной стороны, или запретами на свободу выбора и поиском способов выживания без защиты закона, с другой стороны. Решать, что выбирать, надо не только Центробанку, но и каждому жителю России», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, если закрыть рынок микрофинансовых организаций (МФО), то граждане будут занимать средства у нелегальных игроков рынка, поэтому отказываться от микрокредитов нельзя.

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