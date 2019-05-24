Вашингтон, 24 мая, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в преддверии визита главы Белого дома Дональда Трампа в эту страну. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

США и Япония

«С нетерпением жду сегодняшней встречи с Абэ и его командой, занимающейся вопросами дипломатии и национальной безопасности», — написал он, добавив, что «союз между двумя странами еще никогда не был крепче».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп во время своего визита в Японию вместе с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ посетит турнир по сумо. Также американский лидер встретится с императором Японии Нарухито. Визит Трампа в Японию пройдет с 25 по 28 мая.

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