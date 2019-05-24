Москва, 24 мая, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В России качественные медицинские услуги можно получить только за деньги, в этом уверены 37% граждан. Чаще так думают молодые люди (45%) и сельские жители (44%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Считают, что качественную медицинскую помощь можно получить бесплатно 52% опрошенных. Больше всего в этом уверены жители Москвы (68%) и жители городов — миллионников (58%).

Платить за медицинские услуги, которые можно получить бесплатно, чтобы сэкономить время или по иным причинам, готовы 39% российских граждан, среди молодёжи — 47%.

Не готовы трать деньги на медуслуги, которые в государственных клиниках можно получить бесплатно, 56% опрошенных, среди старшего поколения — 64%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 48% граждан РФ считают, что наиболее действенной мерой по повышению качества медуслуг является «наказание рублем».

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