Астана, 24 мая, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует организовать регулярные авиарейсы в Казахстан, сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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В Нур-Султане председатель комитета Талгат Ластаев встретился с послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом аль-Джабером. Во время переговоров стороны обсудили возможности дальнейшего расширения воздушного сообщения между странами.

Отметим, в настоящее время воздушное сообщение между Казахстаном и ОАЭ осуществляют четыре авиакомпании: Air Astana, Etihad, Fly Dubai, Air Arabia. Они совершают 28 рейсов в неделю по маршруту Алма-Ата — Дубай и Нур-Султан — Дубай.

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