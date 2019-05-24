Киев, 24 мая, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Для того чтобы избежать кризиса в случае прекращения Россией транзита газа по украинским газопроводам, Украине уже к началу отопительного сезона 2019—2020 годов необходимо увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 20 млрд кубометров. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Сейчас в хранилища закачали уже более 10 млрд кубов. Ежесуточно закачиваем ещё примерно 60 млн кубометров», — уточнил Коболев.

https://twitter.com/NaftogazUK/status/1131510187154726912

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При этом, по его словам, для того чтобы полностью выполнить план закачки, «Нафтогазу» нужно привлечь $1 млрд кредитных средств. Коболев отметил, что у компании есть несколько вариантов разрешить проблему с дефицитом финансов. Один из них — возврат части долга от правительства страны, которое задолжало «Нафтогазу» порядка 140 млрд грн. в качестве компенсации за возложение специальных обязательств по поставке газа населению.

Глава компании заявил, что «если Украина правильно подготовится» (будет достаточно газа в подземных хранилищах, а также будет создан эффективный оператор украинской ГТС), в этом случае украинскому потребителю газового кризиса можно не опасаться.

Коболев уверен, что «от России можно ожидать чего угодно», поэтому Украина активно готовится к наихудшим сценариям.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины, заключенный еще в 2009 году. Ранее в «Нафтогазе» уже заявляли, что готовятся к полному прекращению транзита — в частности, чтобы пережить зиму, Украине нужно на 3 млрд кубометров газа больше в хранилище, чем обычно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что сохранение транзита российского газа через Украину возможно при соблюдении Киевом ряда условий, в том числе стабилизации политической обстановки.