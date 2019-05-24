Ужгород, Украина, 24 мая, 2019, 08:41 — ИА Регнум. По состоянию на утро 24 мая в Закарпатье остаются подтопленными 241 домохозяйство, 23 жилых дома и несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

«Остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через реку Латорица в селе Котельница Воловецкого района и повреждён мост через местный поток в селе Верхняя Грабовница Воловецкого района», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели сообщили, что в селе Воловец в реку Вича по неосторожности упал одиннадцатилетний мальчик. Его ищут 25 человек и три единицы техники, но пока безуспешно.

Вода частично затопила участки нескольких дорог местного и государственного значения. Организован объезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ГСЧС предупреждали, что с 21 по 23 мая из-за сильных ливней в западной части Украины вышли из берегов несколько крупных рек.

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