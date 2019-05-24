Пекин, 24 мая, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Первые изображения обновленной версии внедорожника Haval H9 появились на сайте министерства промышленности Китая.

Autohome Haval H9

Китайская компания Great Wall Motors готовится выпустить в продажу обновленный флагманский внедорожник H9. Он будет предназначен для китайского рынка.

У модели обновлены многие детали кузова. Так, хромированная радиаторная решетка внедорожника стала более массивной, изменились бампера и головная оптика. Передние фонари стали более вытянутыми. Изменения также коснулись противотуманных фар и задних фонарей.

Внутри автомобиля появились новая цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс, которым можно управлять голосовыми командами и подключать к смартфону.

Под капотом обновленной модели может быть на выбор 2,0-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составляет 251 л. с., и 2,0-литровый турбодизель мощностью 190 л. с. Оба они идут в комплекте с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и полным приводом.

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