Москва, 24 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Парк пассажирских вагонов «Российских железных дорог» увеличился к летнему сезону на 274 единицы, сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на заместителя генерального директора Дмитрия Пегова.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Мы активно обновляем парк — сегодня уже поступили 274 новых пассажирских вагона из 525, планируемых к поставке в этом году. Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы», — сообщил Пегов на пресс-конференции в Москве.

Также к летнему периоду расширится маршрутная сеть поездов в дальнем сообщении и будет введено 500 дополнительных рейсов, которые обеспечат повышенный спрос на перевозки в южном направлении.

Всего за три летних месяца поездами компании «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), по словам Пегова, планируется перевезти около 35 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в прошлом году.