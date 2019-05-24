Владивосток, 24 мая, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая на площадке Тихоокеанского туристического форума во Владивостоке, предложил для Дальневосточных регионов продлить режим электронной визы на срок до двух недель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.primorsky.ru Олег Кожемяко на региональной сессии V Восточного экономического форума

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Сейчас безвизовый режим для туристов действует в течение 7 дней. По мнению Кожемяко, увеличение срока может стать важным шагом для повышения туристического потенциала.

«Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по такой визе, а также продлить режим электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов», — заявил губернатор Приморья.

Глава Ростуризма Зарина Догузова также поддержала идею, подчеркнув, что развитию туристического потенциала ДФО сейчас уделяется большое внимание со стороны руководства страны.

«Будем помогать в вопросах либерализации визового режима. Мы движемся к тому, чтобы электронная виза быстрее заработала на территории всей страны», — заверила она.

Олег Кожемяко связывает рост туристической заинтересованности с историческим наследием Приморья, где, как известно, в различные исторические периоды существовали Бохайское государство, затем государство Чжурчженей.

«Это интересно нашим соседям, и разработка таких туристических маршрутов даст импульс для развития туризма», — отметил глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, Республика Суринам стала последней южноамериканской страной, предоставившей возможность краткосрочных безвизовых поездок российским гражданам. Об этом сообщила на брифинге 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер — отныне всё пространство Южной Америки, в которое входят 12 государств, является безвизовым для российских граждан», — рассказала Мария Захарова.