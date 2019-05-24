Култук, Иркутская область, 24 мая, 2019, 08:40 — ИА Регнум. УФССП России по Иркутской области подтверждает остановку двух китайских заводов по розливу воды на Байкале. Как следует из официального сообщения ведомства, по итогам контрольного выезда составлены акты о том, что на объекте в пос. Култук строительство не ведется, а помещение в Байкальске — не эксплуатируется.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера УФССП России по Иркутской области на исполнении находятся два исполнительных производства (по запрету эксплуатации здания и приостановлению строительства) в отношении заводов по розливу бутилированной воды, собственниками которых являются ООО «Озеро Байкал-Лун» и ООО «АкваСиб». Исполнение решений судов постоянно контролируется судебными приставами», — поясняют в региональном УФССП.

Напомним, скандально известным строительство завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук стало в начале 2019 года, компания с 99-процентным китайским участием начала ударными темпами, без выходных и праздников, рыть траншеи и монтировать водовод по уникальным Таловским болотам — месту гнездования и зимовки редких птиц. У местных жителей, учёных и экологов возникли подозрения, что разрешение на освоение этого заповедного места выдано с нарушениями. Позднее это подтвердила Байкальская природоохранная прокуратура, которая смогла через суд добиться остановки строительства. Вместе с тем есть реальные опасения, что после того, как необходимая разрешающая документация будет подготовлена, строительство завода возобновят. Во всяком случае, на это надеются собственники.

Во втором случае речь идёт о запрете ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» и иным лицам осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения в Байкальске. Основанием для решения Слюдянского районного суда послужил иск Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора и отсутствие разрешения на строительство.

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