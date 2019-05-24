Якутск, 24 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Жители четырёх сёл Якутии, которые являются сотрудниками принадлежащего АЛРОСА совхоза «Новый», просят руководство компании не продавать это предприятие. Люди бояться остаться без работы и доказывают нужность этого сельскохозяйственного производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Открытое письмо селян размещено в соцсетях.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

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Обращение от населения сёл Сюльдюкар, Арылах, Таас-Юрях и Туой-Хайа адресовано президенту РФ Владимиру Путину, полпреду Юрию Трутневу, главе Якутии Айсену Николаеву, спикеру Госсобрания региона Петру Гоголеву, гендиректору АЛРОСА Сергею Иванову, главе Мирнинского района Ришату Юзмухаметову и председателю профсоюза «Профалмаз» Александру Басырову. Люди напоминают руководству АЛРОСА, что в период экспедиций по поиску алмазов 65 лет назад коренные жители этих сёл помогали геологам чем могли. Селяне также пишут о том, что вынуждены были покинуть свои дома, чтобы эта территория стала дном Чернышевского водохранилища.

«Молочную продукцию, яйца, мясо птице-товарной фермы с удовольствием берут школы, детские учреждения, наши обогатители, горняки и шахтёры, потому что знают — это наша продукция, экологически чистая, которая каждый год становится более качественной, — также напоминают сотрудники совхоза «Новый». — Но нашлись какие-то умники и не один год говорят, что совхоз «Новый» сёл Сюльдюкар, Таас-Юрях, Арылах оказались лишним звеном, «непрофильным активом», обузой в многонациональном коллективе алмазников».

В письме также говориться, что «Новый» — единственный крупный совхоз в республике, и в нём работает большинство жителей сёл Сюльдюкар, Арылах, Таас-Юрях и Туой-Хайа.

«Нам кажется, после всего, что произошло, у руководства компании и республики нет никакого морального права «пинать» нас как футбольный мяч и принимать решение о выводе совхоза «Новый» из состава АК «АЛРОСА» и образования на его основе самостоятельного предприятия. Мы не выживем! — уверены селяне. — Занятие сельским хозяйством, традиционными промыслами под боком алмазодобывающей компании у нас, местных жителей, это образ жизни. Надеемся, никто у нас это не отнимет».

Авторы обращения просят руководство АЛРОСА срочно приостановить дальнейшие действия по отчуждению совхоза «Новый», так как это решение принято без согласия трудового коллектива и населения. Кроме того, селяне считают нужным акционировать это предприятие и принять перспективный план его социально-экономического развития с целью комфортного и привлекательного проживания жителей сел Арылах, Сюльдюкар, Таас-Юрях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году АЛРОСА выставила на продажу ряд непрофильных активов и некоторое имущество. С молотка ушли в том числе две гостиницы, два здания, типография и завод по выпуску бетона.