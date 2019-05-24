Афины , 24 мая, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в 2012 году допускала временный выход Греции из Европейского союза. Об этом рассказал бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас в интервью телеканалу Skai.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По его словам, в августе 2012 года Меркель, обсуждая проблемы греческой экономики, сказала ему, что его страна должна «совершить очень трудное путешествие».

«Если ты хочешь, чтобы Греция вышла из евро, то знай, что у нас есть второй план, чтобы помочь вам на некоторое время», — процитировал Самарас слова Меркель.

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Однако бывший премьер-министр Греции в ответ заявил, что не намерен вести беседы на эту тему.

«Я ни в коем случае не соглашусь с выходом Греции из евро, забудь об этом», — ответил Меркель Самарас.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Европейском стабилизационном механизме (ESM) заявили, что Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов в результате завершения третьей программы внешней макрофинансовой помощи.

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