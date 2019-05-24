Иркутск, 24 мая, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Предприниматели из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского через суд потребуют пересмотреть тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО), они утверждают, что в процессе реализации так называемой мусорной реформы ежемесячная сумма за вывоз мусора выросла в 10−12 раз. Подробности сообщает Ircity.ru со ссылкой на общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Алексея Жемчужникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Мы надеемся, что нормативы нам удастся оспорить. По нашему мнению, причина в том, что они были установлены министерством жилищно-коммунального хозяйства произвольно, без проведения замеров и без обоснования», — пояснил Жемчужников.

Также он отметил, что у большей части предпринимателей региона до сих пор нет договоров на оказание услуг по вывозу отходов, несмотря на то, что региональный мусорной оператор должен был выставить эти счета через три месяца после установления тарифов.

Информацию подтвердила директор торгового центра «Шанхай-Сити молл» Светлана Токовенко. По её словам, в отсутствие договора собственники сами подсчитали, что если раньше они платили за месяц около 100 тысяч рублей по тарифу 250 рублей за 1 кубометр, то теперь нужно отдать до 1,2 миллиона рублей. Светлана Токовенко также отметила, что в таких условиях четвёртая часть из 500 арендаторов готова закрыть свой бизнес.

Первое судебное заседание назначено на 17 июня.

Напомним, с 1 января 2019 года почти все регионы России перешли на новую схему обращения с ТБО. С этой целью в Приангарье были определены два региональных оператора, установлены нормативы по ТКО, тарифы.

«Тарифы в Иркутской области на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов ниже среднеарифметических значений на такие же услуги в целом по России», — заявляют иркутские чиновники и подчёркивают: внедрение «мусорной реформы» идет в тестовом режиме.