Москва, 24 мая, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни (25−26 мая) температура воздуха понизится на 3−5 °С. Погоду будет формировать северный антициклон, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В субботу, 25 мая, ночью температура воздуха составит +8.+10 °С, днём +14.+19 °С. Местами ожидаются дожди с грозами, юго-восточный ветер усилится до 15 м/с.

В воскресенье, 26 мая, ночью сохранится прохладная погода, но днём воздух прогреется до +18.+20 °С, пройдут ливневые дожди. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 739−741 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июне в Москве ожидается умеренная погода без жары.

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