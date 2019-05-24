Израиль попросил помощи у РФ, США вновь провоцируют КНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Правительство Израиля просит у России помощи;
- Приближается развязка европейской «Игры престолов»;
- Южная Америка стала безвизовым пространством для граждан России;
- США устроили Китаю провокацию в Тайваньском проливе;
- Депутаты Сахалина хотят пожаловаться в прокуратуру на полпреда Трутнева.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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