Кампала, 24 мая, 2019, 08:07 — ИА Регнум. В Кампале был введен закон о запрете подавать уличным детям-попрошайкам деньги или еду, передает BBC Africa.

(сс) mark O'Rourke С протянутой рукой

Мэр Уганды Эриас Лукваго заявил, что новый закон направлен на борьбу с коммерческой и сексуальной эксплуатации детей.

По оценкам властей, в столице Уганды на улицах проживает около 15 тысяч детей от 7 до 17 лет. Многих из них похищают из деревень и принуждают жить в городских трущобах под надзором торговцев людьми.

Лукваго подчеркнул, что закон направлен против родителей и агентов, которые «зарабатывали на детях».

«В наши дни это прибыльный бизнес для преступников, которые покупают детей в различных частях страны и привозят их на улицы Кампалы. Это бизнес. Мы намерены положить этому конец», — подчеркнул Лукваго.

Нарушителям грозит до шести месяцев тюремного заключения или штраф в размере $11.