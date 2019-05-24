Москва, 24 мая, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Особенности сна морских котиков, находящихся в воде, стали темой исследования, проведённого международной командой исследователей. Об этом сообщает издание PLOS One.

Greg Thompson Морской котик

Научная работа была проведена сотрудниками Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и представителями Оксфордского университета, расположенного в Великобритании. Согласно данным, полученным в ходе наблюдений за ластоногими, представители данного вида, находясь в воде, погружаются в состояние однополушарного медленноволнового сна на довольно длительные периоды. Однако один глаз северного морского котика в этот момент остаётся открытым. По информации, предоставленной исследователями, одно полушарие животного находится в состоянии бодрствования, поддерживая электрическую активность с низким уровнем напряжения. В этот же момент показания приборов свидетельствуют о состоянии сна, в котором находится второе полушарие, там фиксируется медленноволновая активность. Учёные отмечают, что противоположный бодрствующему полушарию глаз открыт и находится под водой. Котики, находящиеся в таком состоянии, закрывают глаз только на несколько секунд.

По мнению ученых: «Одна из предлагаемых биологических функций однополушарной медленноволновой фазы сна состоит в том, чтобы позволить животному контролировать окружающую среду и видеть приближающихся хищников или сородичей».

Однако время от времени животное погружается в состояние быстрого сна. Такая фаза наступает сразу у обоих полушарий. В этом состоянии контроль за ситуацией животное утрачивает. Исследователи отмечают, что данные особенности поведения не встречаются у котиков, находящихся на берегу. На суше в фазу медленноволнового, глубокого сна погружаются одновременно оба полушария.