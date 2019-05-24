Вашингтон, 24 мая, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Член Демократической партии США в Сенате Крис Мерфи считает, что президент страны Дональд Трамп планирует продать Саудовской Аравии очередную партию оружия. Об этом парламентарий 24 мая рассказал в интервью изданию Al Jazeera.

Рынок оружия

«Я ожидаю, что администрация президента совершит крупную сделку по продаже оружия, используя лазейку, позволяющую сделать это в обход Конгресса», — отметил сенатор Крис Мерфи.

Демократ также отметил, что информация об этом поступила в распоряжение законодателей от самой администрации, приславшей неофициальное уведомление.

Напомним, сделки по продаже оружия контролируются Конгрессом США, однако президент может перешагнуть через запрет, объявив чрезвычайное положение в области национальной безопасности.