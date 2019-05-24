Екатеринбург, 24 мая, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге власти обещают судить тех, кто в период обострения ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины распространял информацию о якобы строительстве жилых домов. Об этом на встрече со сторонниками храма заявил глава города Александр Высокинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

«Это была, по нашему мнению, провокация. Мы сейчас готовим официальные иски к распространителям такой информации», — отметил мэр.

Ситуация вокруг строительства храма Святой Екатерины обострилась 13 мая, когда сквер, где его предстоит построить, обнесли забором. После активизации протестов и заявления президента России Владимира Путина забор убрали. Теперь вопрос о том, строить ли храм именно в сквере или нет, решит общегородской опрос.