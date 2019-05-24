Владивосток, 24 мая, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Необычную картину увидели очевидцы на региональной трассе в Приморье: рабочие грязью засыпали ямы в дорожном полотне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

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В Шкотовском филиале «ПримАвтоДора» рассказали, что отсыпка грунта сровняет ямы, и это позволит водителям не разбивать свои машины, отметив, что данная мера является временной и будет проводиться вплоть до начала капитального ремонта трассы Владивосток — Находка.

«Нам что засыпали, тем и работаем, все претензии к начальству», — пояснил дорожный рабочий.

Из дальневосточной столицы в Находку в настоящее время строится новая трасса, которая пойдёт в обход населённых пунктов и значительно сократит время движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану, представленному департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморья, в ближайшие два года должно быть отремонтировано и введено в строй порядка 30 мостовых переходов. В декабре 2019 года должен быть введён в строй мост через реку Мельгуновка в Хорольском районе Приморья, а в первом квартале 2020 года департамент транспорта и дорожного хозяйства обещает ввести мост через Лабогу, также находящийся на особо важной трассе Владивосток — Находка и последние пару лет неоднократно перекрываемый в связи с затоплением объездного пути, построенного после обрушения самого моста под тяжестью перегруженной фуры.