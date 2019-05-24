Москва, 24 мая, 2019, 06:51 — ИА Регнум. Ни одно нормальное государство не может строиться на идее благосостояния, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Борис Кустодиев. Купец. Старик с деньгами. (фрагмент). 1918

"Ни один человек не пойдет умирать за то, чтобы ему жить лучше, потому что он хочет жить. Умирать идут за то, что стоит над благосостоянием. Когда [министр иностранных дел при президенте России Борисе Ельцине Андрей Козырев] Козырев начал рассуждать, что нам не нужна национальная идея, пусть деньги будут, ему сразу сказали, причем с Запада: «Тогда это криминальное государство»», — завил Кургинян.

Он также отметил, что государство не может быть государством торговцев: есть элита меча и элита смысла, и никуда это не может деться без народа. Поэтому любая идея благосостояния — бессмысленное барахло.