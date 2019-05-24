Нижний Новгород, 24 мая, 2019, 06:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области за четыре месяца 2019 года наблюдается спад поголовья рогатого скота и производства яиц. Нижегородстат подвёл итоги за январь-апрель текущего года для сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крупный рогатый скот

В целом все сельхозпроизводители области за рассматриваемый период произвели продукции на 14,1 млрд рублей, что на 3% больше, чем за тот же период 2018 года. В сфере животноводства к началу мая 2019 года несколько сократилось поголовье крупного рогатого скота — на 3,1% относительно данных на эту же дату предыдущего года, составив 254,5 тыс. голов. При этом поголовье коров уменьшилось на 3,3% — до 108,8 тыс. голов, а свиней стало больше на 47,5% — до 257,7 тыс. голов. Поголовье коз и овец также существенно сократилось — на 21,7%, до 63,8 тыс.

За четыре месяца 2019 года наблюдалось также увеличение производства скота и птицы на убой — на 12,8%, до 51,9 тыс. тонн в живом весе, выросли надои молока — на 2,6% (до 206,4 тыс. тонн). В это же время сократилось на 1,2% производство яиц — до 446,4 тыс. штук.

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Напомним, ещё в ноябре 2018 года костромские депутаты подготовили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о дополнительных мерах поддержки российских птицеводов. Госсовет Татарии в декабре поддержал коллег-депутатов. Суть обращения сводилась к тому, что в сфере производства яиц и мяса птицы из-за «повышения себестоимости и ограниченных возможностей для повышения цен реализации продукции предприятия» навис риск финансовых проблем и сокращения производства. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на самую востребованную у населения продукцию.

По данным Нижегородстата, на 20 мая 2019 года в регионе средняя стоимость десятка яиц составляет 53,93 рубля, а куры охлажденные и мороженые стоят 127,87 рубля за кг.