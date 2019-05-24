Хабаровск, 24 мая, 2019, 06:38 — ИА Регнум. «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока», единственным учредителем которого является Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), выпустил очередной номер журнала для инвесторов «Дальний Восток — территория развития». В глянцевом издании присутствуют все регионы ДФО, включая «новичков» — Забайкалье и Бурятию. В нём нет только Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Обложка апрельского номера журнала «Дальний Восток — территория развития»

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Фото страниц апрельского номера (2019 год) журнала «Дальний Восток — территория развития» в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM прислал возмущенный читатель — житель Хабаровского края. В разделе «Содержание» перечислены все регионы Дальнего Востока, в которые рекомендуется приходить инвесторам, перечислены основные достоинства этих регионов. Нет в журнале только одного дальневосточного субъекта, причем самого большого по площади и второго по численности населения — Хабаровского края.

Ольга Демиденко Раздел «Содержание» журнала «Дальний Восток — территория развития»

Из информации об издателе этого странного во всех отношениях глянца выяснилось: издаёт журнал некое НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока». Как следует из Единого госреестра юридических лиц, единственным учредителем этого Фонда является другой, намного более известный — «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ).

Удивительно, что в Дальневосточной редакции ИА REGNUM об «информационном фонде по поддержке развития ДФО» ничего не слышали — редакция знает и работает со всеми пресс-службами ведомств, имеющих отношение к развитию и жизни ДФО.

Мы попытались выяснить, что же это за фонд.

Официального сайта этой структуры нет — все ссылки адресуют на сайт ФРДВ. На официальной странице «Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока» в социальной сети Фейсбук — пусто. Там нет ни одной публикации.

На сайте Totalexpo удалось найти информацию об участии Фонда информподдержки развития ДФО в Днях ДФО в Москве в 2019 году.

Располагается Фонд в Москве, на Пресненской набережной, в доме № 8, строение 1. Основана эта структура 18 апреля 2017 года.

Приславший в редакцию отсканированные страницы журнала «Дальний Восток — территория развития» читатель снабдил фотографии комментарием:

«Как это понимать? Хабаровский край исключили из состава ДФО? Федеральные структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, не заинтересованы в притоке инвестиций в Хабаровский край? Может быть, наш регион они уже и из состава России вычеркнули? И куда мы теперь? Может быть, в Китай? А что? Многие обрадуются — ведь в этой стране мы наблюдаем реальное развитие, а не показушное, как на Дальнем Востоке России. Или издатели этого журнальчика настолько малограмотны, что даже географии Дальнего Востока не знают? А если серьёзно, то ситуация просто возмутительная! Сколько можно вот так оскорблять жителей целого региона и мстить им за прошедшие осенью 2018 года выборы, когда народ отказал в доверии единороссу Шпорту, который довел край до ручки? Надо бы вычеркнуть все эти московские структуры из бюджета, который они проедают впустую. А Хабаровский край был, есть и будет неотъемлемой частью Дальнего Востока и России!».

Телеграм-канал «Злой дальневосточник» тоже разместил фотографии скандального апрельского номера журнала, снабдив фото комментарием:

«Вот что бывает, когда губернатор — не единоросс».

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что находится в поездке и пока журнал не видела, но по возвращении обязательно посмотрит и прокомментирует.

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Как сообщало ИА REGNUM, Фонд развития Дальнего Востока учреждён по решению наблюдательного совета госкорпорации «Внешэкономбанка» под председательством президента РФ Владимира Путина для содействия притоку инвестиций на Дальний Восток. Сумма активов ФРДВ после докапитализации на 10,6 млрд рублей в декабре 2018 года, составила 49 млрд рублей.

На портале «Российская общественная инициатива» 13 мая 2019 года размещена петиция об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока. Автор петиции считает, что за почти 7 лет своей деятельности Минвостокразвития и его многочисленные структуры, расквартированные преимущественно в Москве, не смогли доказать целесообразность своего существования. Дальний Восток стагнирует, демонстрируя наихудшие показатели в стране по демографии, строительству жилья, оттоку населения и прочим.

В сентябре 2018 года в Хабаровском крае прошли выборы губернатора. Победу одержал представитель системной оппозиции (ЛДПР) Сергей Фургал. Единоросс Вячеслав Шпорт, руководивший краем девять лет, проиграл с большим отрывом. После этого статус административного центра Дальнего Востока у Хабаровска забрали по решению федерального центра и передали его Владивостоку. Жители Хабаровского края назвали это «местью за неправильные выборы».