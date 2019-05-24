РФ начала отвечать на санкции США, Литва занялась слежкой: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Литве спецслужбы открыто следят за жителями;
- Эстония строит свой терминал СПГ;
- Экс-помощнику госсекретаря США отказали во въезде в Россию;
- В России ужесточается наказание за браконьерство;
- У депутата из Югры 10 самолётов и 29 квартир.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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