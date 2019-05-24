Владивосток, 24 мая, 2019, 06:49 — ИА Регнум. В Приморском городе Арсеньев депутаты-единороссы не поддержали своего однопартийца — председателя думской фракции при голосовании во время выбора главы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563

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Заместитель председателя думы города Арсеньева единоросс Владимир Авагимян, «согласованный» в краевой администрации, с треском провалил компанию по выборам главы города авиастроителей, что вызвало недовольство внутриполитического блока крайадминистрации и внутрипартийный скандал. Из 21 депутата городской думы все являются представителями «Единой России», и при голосовании 10 парламентариев высказались «за» кандидата, а вот 11 были «против». При том что ранее, на партийной конференции, было принято решение поддержать Авагимяна.

Во время голосования в думе города Арсеньева присутствовали вице-губернатор по внутренней политике Приморья Антон Волошко и директор профильного департамента Даниил Гончарук, но даже их присутствие не смогло заставить народных избранников изменить своё решение.

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«Ранее Авагимян привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье, сейчас судимость погашена. Позже он был фигурантом различных уголовных дел, расследование которых в настоящее время не закончено. Будучи депутатом Арсеньевской городской думы, он был уличён в недостоверности сведений, подаваемых депутатами о доходах и имуществе, и прокуратура выносила представление, предложив думе снять с Авагимяна полномочия депутата. Однако дума заволокитила эту процедуру, и до следующих выборов Авагимян так и не был лишён своего статуса. Мы не видим этого человека на посту главы города», — рассказал один из депутатов городской думы.

Кандидатуру Авагимяна, по информации источников, категорически не поддерживают два градообразующих предприятия — авиакомпания «Прогресс» и арматурный завод «Аскольд», с которыми Владимир Авагимян смог разругаться во время выборов в Законодательное собрание в 2016 году, навязывая своё видение проведения выборной кампании, в результате которой территория избрала депутатами двух представителей КПРФ, а директор «Прогресса» Юрий Денисенко лишился статуса краевого депутата.

Ascold.ru Завод «Аскольд»

Повторное голосование перенесено на 27 мая. За это время, как утверждают представители «Единой России», будет проведен анализ сложившейся ситуации и выработаны меры по преодолению кризиса.

По словам секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Людмилы Талабаевой, депутаты местной думы нарушили депутатскую этику и партийную дисциплину, дважды проголосовав против согласованного кандидата на пост главы города.

«С этим нужно обязательно разобраться», — заявила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рядах хабаровских единороссов раскол. Группа членов партии, которую возглавил такой видный и уважаемый партиец и гражданин, как ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергей Иванченко, заявила о создании движения «Время перемен». Группа выступает за прекращение внутрипартийных дрязг, за поддержку действующего губернатора Сергея Фургала и за новые лица в региональном отделении партии. Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов полагает, что появление такого движения внутри «Единой России» давно назрело и говорит о том, что партия «не забронзовела».