Нью-Дели, 24 мая, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Сотрудники индийских спецслужб ликвидировали лидера местной террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Кашмире, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции Индии.

Panky2sharma Индийский спецназ

Сообщается, что силовики окружили 25-летнего Закира Рашида Бхата в трехэтажном доме на юге Кашмира. Полиция отмечает, что в ходе спецоперации дом оказался охвачен пожаром.

«Пока мы расчищали завалы в доме, он попытался подняться наверх. Наши бойцы выстрелили в него и убили», — заявил один из силовиков.

Закир Рашид Бхат был лидером одной из крупнейших террористических группировок, выступавших против индийских властей в Кашмире. В 2017 году группировка объявила о своих связях с террористическим движением «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).