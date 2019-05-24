Москва, 24 мая, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский собирает новую элиту из людей, у которых руки в крови по Иловайску, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Украинский нацист

"В одном вопросе, касающемся войны и мира, господин Зеленский себя проявил: начинает формироваться новая военная элита, элита господина Зеленского. И в этой элите есть люди, у которых руки в крови по Иловайску… Так что мы видим, из кого начинает формироваться элита», — заявил Кургинян.

Напомним, что с конца августа по начало сентября 2014 года группировка украинских карателей была взята в окружение под годом Иловайском в ДНР. Иловайский котел стал одним из ключевых событий борьбы Донбасса против нацистских украинских захватчиков, которое принудило украинскую сторону к переговорам.

Как заявил ранее начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, для него «еще не окончился бой августа 2014 года под Иловайском». В то время Хомчак занимал должность командующего сектором «Б» сил украинских карателей.