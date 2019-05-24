Вашингтон, 24 мая, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Госдеп США призвал крупных иностранных поставщиков отказаться от продаж реактивного топлива Венесуэле под угрозой санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Источники сообщают, что представители американского Госдепа обратились к нескольким крупным мировым поставщикам авиатоплива, которые базируются в Швейцарии и Великобритании.

Госдеп предполагает, что благодаря отказу от поставок авиационного топлива в Венесуэлу получится ограничить полеты гражданской и военной авиации Боливарианской Республики. Источники подчеркивают, что поставки дизельного топлива в Венесуэлу госдепартамент не будет считать противоправным действием.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты планируют новый пакет санкций против должностных лиц Венесуэлы, которых подозревают в использовании денег из государственной программы продовольственной помощи для помощи «правительству Мадуро». Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика не намерена сворачивать госпрограмму.