США угрожают санкциями за поставку авиатоплива в Венесуэлу
Вашингтон, 24 мая, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Госдеп США призвал крупных иностранных поставщиков отказаться от продаж реактивного топлива Венесуэле под угрозой санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Источники сообщают, что представители американского Госдепа обратились к нескольким крупным мировым поставщикам авиатоплива, которые базируются в Швейцарии и Великобритании.
Госдеп предполагает, что благодаря отказу от поставок авиационного топлива в Венесуэлу получится ограничить полеты гражданской и военной авиации Боливарианской Республики. Источники подчеркивают, что поставки дизельного топлива в Венесуэлу госдепартамент не будет считать противоправным действием.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты планируют новый пакет санкций против должностных лиц Венесуэлы, которых подозревают в использовании денег из государственной программы продовольственной помощи для помощи «правительству Мадуро». Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика не намерена сворачивать госпрограмму.