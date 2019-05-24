Казань, 24 мая, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» к ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», принадлежащему депутату Госсовета Равилю Зиганшину. С компании был взыскан долг свыше 694 млн рублей, проценты за пользование займом в размере более 127 млн рублей и неустойка — более 51 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Читайте также: Депутат Госсовета Татарии пытался «отбить» 8 млрд рублей, но неудачно

Напомним, Госжилфонд Татарии был учреждён по распоряжению Минтимера Шаймиева, когда он являлся главой республики. Цель создания организации — реализация программы расселения, а позднее компания стала оператором по проектам социальной ипотеки.

ООО «ПСО «Казань» учреждено в 2002 году и является крупнейшим подрядчиком Поволжья. Компания отметилась на строительстве домов социально-ипотечного микрорайона «Салават Купере» в Казани, объектах Универсиады-2013, что прошла в столице Татарии, стадионах к чемпионату мира по футболу — 2018 в Саранске и Самаре. Общество должно было стать подрядчиком для второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье. Контракт стоимостью почти 39 млрд рублей Роскосмос с ООО расторг на фоне разбирательств с банкротным иском, поданным к подрядчику налоговой службой. Размер претензий фискального органа составил почти 2 млрд рублей. Было заключено мировое соглашение, по которому ООО «ПСО «Казань» за год должно рассчитаться с данным долгом. После этого попытку обанкротить компанию, принадлежащую депутату, сделал «Татфондбанк», но иск был возвращён заявителю из-за недочётов. За 2018 год доход депутата-единоросса Зиганшина составил 40,319 млн рублей, увеличившись с 34,393 млн рублей в 2017 году.

По иску Госжилфонда РТ, который является оператором соципотеки и курирует строительство микрорайона «Салават Купере», с ООО «ПСО «Казань» была взыскана крупная сумма. По одному из домов компания выступала застройщиком.

С ответчика взыскали «долг в сумме 694 313 287 рублей 43 копейки, проценты за пользование займом в сумме 127 473 468 рублей 40 копеек, неустойку в сумме 51 137 919 рублей 99 копеек, а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 200 000 рублей». Начисление и взыскание процентов на сумму долга будет производиться «по ключевой ставке Банка России, начиная с 15.05.2019 года по дату фактического исполнения денежного обязательства по уплате долга», а пени составляет 0,01% «от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения на сумму долга», начиная с 15.05.2019 года по дату фактического исполнения денежного обязательства по уплате основного долга.

Решение ещё может быть обжаловано.