Гуйян, Китай, 24 мая, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

Трагедия произошла в провинции Гуйжчоу на юго-западе Китая после обеда по местному времени 23 мая. Стало известно, что рыбацкая лодка пошла ко дну. Поисково-спасательная команда занимается установлением местонахождения пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь рыбаков пропали без вести в результате крушения лодки в провинции Чжуцзян на юге Китая.