Южно-Сахалинск, 24 мая, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Сахалинской области намерены пожаловаться в прокуратуру на полномочного представителя президента Юрия Трутнева и его аппарат. По мнению островных парламентариев, вице-премьер не исполняет свои регламентированные законодательством обязанности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

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Недовольство депутатов Сахалина и Курил вызвало хроническое игнорирование полпредом депутатских запросов с Сахалина.

В частности, депутат Александр Болотников, заслушав доклад председателя думы Андрея Хапочкина о работе регионального парламента за 2018 год, обратил внимание на отсутствие контроля за обращениями: часто чиновники высокого уровня не отвечают на запросы депутатов.

Александр Болотников направлял в адрес полпреда Трутнева запрос относительно авиарейсов Шахтёрск — Хабаровск. Вопрос крайне важный для жителей островного региона. Однако за целый год Трутнев так и не нашёл времени, чтобы ответить на запрос либо поручить это кому-то из своих многочисленных подчиненных. Региональные же власти, к которым депутат тоже обращался, в ответ прислали отписку, в которой сообщили, что рейс запустят лишь в том случае, если будут приняты поправки в федеральный закон, но это не точно.

«Давайте в прокуратуру напишем. Пусть прокуратура наложит взыскание на аппарат или на Трутнева за несвоевременный ответ. Что это такое? Что мы всё боимся начальнику сказать, что он плохо выполняет свои обязанности?» — привело слова депутатаИА Сахалин. Инфо.

Депутаты запланировали написать заявление в прокуратуру. Сам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в настоящее время находится очень далеко от Дальнего Востока — он налаживает сельскохозяйственные связи в дружественной Намибии.

Как сообщало ИА REGNUM, на государственном портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока РФ. Автор инициативы полагает, что за почти семь лет своего существования данное министерство если что и доказало, так это свою полнейшую бессмысленность. На содержание этой структуры, а также входящих в его орбиту многочисленных корпораций, агентств, прочих учреждений, которые по большей части расквартированы в Москве, тратятся огромные деньги, а Дальний Восток стремительно стагнирует. ДФО демонстрирует наихудшие в стране показатели по смертности, рождаемости, строительству жилья и всему остальному, что входит в понятие «нормальная человеческая жизнь». На данный момент за упразднение Минвостокразвития проголосовали 784 человека, против высказались 26 человек. С идеей упразднения дальневосточного министерства согласны многочисленные эксперты ИА REGNUM в различных регионах ДФО.

Счётная палата России в очередной раз обнаружила масштабные нарушения в деятельности Минвостокразвития. Министерство грубо нарушает правила обращения с бюджетными деньгами. По данным аудиторов СП РФ, соглашения о трансфертах, которые заключает Минвостокразвития, не соответствуют требованиям Минфина РФ, правила предоставления бюджетных трансфертов нарушаются. Более того — министерство не контролирует выполнение соглашений, по которым выдаются бюджетные трансферты.