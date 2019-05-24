Вашингтон, 24 мая, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Полученные из Китая деньги будут направлены на помощь американским фермерам, заявил журналистам в Белом доме президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По словам Трампа, фермеры получат материальную помощь в размере $16 млрд. Соответствующее поручение он уже дал министру сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Трамп отметил, что деньги Штаты получат от пошли на китайские товары.

Напомним, 10 мая 2019 г. Вашингтон ввёл новый пошлинный тариф в 25% на товары из Китая. В общей сложности пошлины на китайскую продукцию выросли на $200 млрд.