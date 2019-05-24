Каракас, 24 мая, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ищут способ подорвать программу государственной продовольственной помощи в Венесуэле, заявил законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Соединенные Штаты готовят санкции, чтобы разрушить нашу программу продовольственной помощи», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам источников агентства Reuters, США разрабатывают санкции против ряда должностных лиц в Венесуэле, которых подозревают в использовании денег из программы продовольственной помощи для «обеспечения правительства Мадуро». Источник сообщил, что санкции могут быть введены в течение ближайших 90 дней.

«Делайте, что хотите, а Венесуэла продолжит работать с местными комитетами продовольствия», — добавил Мадуро.