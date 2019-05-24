Приморский край, 10 июля, 2003, 10:08 — ИА Регнум. Пять пожаров зафиксировано в таежном массиве бассейна реки Самарга Тернейского района. Их общая площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. Как сообщили в районном отделении ГО и ЧС, очаги возникли на вершинах сопок. Борьба со стихией практически невозможна из-за труднодоступности. Согласно неофициальным источникам, в возгорании виноваты местные жители. Они, якобы, таким образом протестуют против предстоящего лесопромышленного освоения Самарги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.