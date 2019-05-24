Красноярск, 24 мая, 2019, 03:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае, по данным министра лесного хозяйства региона Дмитрия Маслодудова, с начала лесопожарного сезона зафиксировано 568 лесных пожаров на площади более 22,3 тыс. гектаров (в 2018 году — 189 пожаров на площади 4,1 тыс. гектаров).

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 23 мая губернатор Александр Усс провёл совещание с главами городов и районов региона, на котором в том числе обсудили лесопожарную обстановку.

Уточнялось, что в этом году сезон пожаров начался раньше, чем обычно. Первое возгорание было зафиксировано 22 марта, в 2018 году — в начале апреля.

Усс поручил главам городов и районов сохранять высокий темп работы по всем направлениям борьбы с огнём, а также усилить разъяснительную работу с населением. Он также подчеркнул, что подавляющее число лесных пожаров — это результат палов.

«В прошлом году за лето в крае сгорело более 1,5 млн гектаров леса. Это почти в три раза больше, чем в 2017 году. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения ситуации», — отметил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 3368 га в 14 районах. 22 и 23 мая в регионе лесных пожаров зарегистрировано не было.