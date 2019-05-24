Москва, 24 мая, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Виновниками бензинового кризиса, который может разразиться в стране, являются Минфин РФ и ФАС, заявили в Независимом топливном союзе, передаёт РБК.

АЗС

Комментируя заявление российского вице-премьера Дмитрия Козака о неоправданном беспокойстве по поводу подорожания бензина и дизтоплива, НТС привёл динамику роста розничных цен. Так, только в 2019 г. рост цен на автозаправках на 92-й бензин составил с января 26,4%, на 95-й бензин — 27,7%, а на дизельное топливо — 3,2%.

Таким образом, цены уже сильно выросли и есть повод ожидать кризиса, в котором виноват Минфин, поскольку это ведомство отказалось снизить налоги для независимых АЗС. В НТС заявили:

«Минфин оказался не готов скорректировать показатели демпфера, чтобы он, наконец, заработал и позволил бы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке, тем самым ограничив рост цен на моторное топливо и в опте, и в рознице».

В итоге игроками выступили крупные нефтяные компании, которым было выгодно нарастить оптовые цены. А ФАС со своей стороны не остановил это, причём мнения независимые АЗС и НПЗ вообще никто не спросил и не учёл, отмечает НТС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая Козак заявил, что рост цен на топливо связан с мировым трендом и не опасен, поскольку маржинальность для оптовиков и так обеспечивается. Вопрос с нефтяниками власти обсуждать не будут.

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