Москва, 24 мая, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Специалисты исследовательского института при Министерстве здравоохранения РФ отмечают угрозы, которые могут представлять для детей цифровые образовательные технологии, используемые в том числе в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Mos.ru Московская электронная школа

«Мы написали запрос от имени движения «За возрождение отечественной науки» в Минздрав. Нам пришёл ответ из Минздрава, в котором они приложили ответ внештатных консультантов из исследовательского института. Специалисты нас поддержали и перечислили все те угрозы, о которых мы говорили, что в проекте используют непроверенные технологии, что нет СанПиНов и что цифровая школа не может быть базовым образованием. Это сказали специалисты исследовательского института при Минздраве. Они отметили, что сейчас создана рабочая группа, куда входят представители нескольких центров», — отметила специалист.

По словам Четвериковой, работу по изучению влияния на детей цифровых технологий в образовании планируется продолжить.

«Эта группа планирует разработать программу, чтобы обеспечить здоровье детей в условиях цифровизации. Мы должны добиться, чтобы эта группа выросла в широкую комиссию, которая бы оценила, как цифровые технологии влияют на здоровье детей», — сообщила доцент МГИМО.

Как сообщало ИА REGNUM, противники МЭШ создали сайт, на котором публикуют альтернативные точки зрения о деятельности проекта.