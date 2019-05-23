Москва, 24 мая, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Стоимость акций ВТБ на торгах 23 марта поднялись до отметки 0,039, свидетельствуют данные Московской биржи.

Lanaray Флагманский офис ВТБ в Москве

Рост составил 10,13%. Акции выросли в цене стремительно — после сообщения компании о дивидендах.

Отметим, что 0,039 является максимумом с середины ноября минувшего года.

Напомним, банк опубликовал стратегию развития на 2019−2022 гг., предусматривающую выплату в этом году дивидендов в размере 50% от чистой прибыли компании по МСФО.