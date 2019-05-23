Комрат, Молдавия, 24 мая, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Гагаузии попросила МИД Молдавии об открытии избирательных участков за рубежом в день выборов башкана (главы) автономии 30 июня. Как сообщило издание «Гагауз-инфо», также обращение поступило ЦИК Гагаузии от кандидата на пост башкана Гагаузии, главы «Гагауз Халкы» Ивана Бургуджи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Он запросил ЦИК Гагаузии открыть избирательные участки не только в Гагаузии, но и в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе. Кроме того, за рубежом — в России, Турции, Италии и Германии.

По словам председателя Центризбиркома Гагаузии Ивана Комура, «еще до появления этого обращения ЦИК Гагаузии обратился в МИД страны с тем, чтобы он содействовал открытию избирательных участков за рубежом».

«Ст. 2, часть 4 Избирательного кодекса предусматривает, что избирательные участки могут быть открыты и за пределами Республики Молдова. На практике же такого еще никогда не было», — сказал Иван Комур.