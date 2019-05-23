Москва, 24 мая, 2019, 01:51 — ИА Регнум. В центре Москвы женщина попала под колеса самоката и получила травмы, передает телеканал РЕН-ТВ.

На самокате

Сообщается, что мужчина ехал на электросамокате с большой скоростью по Большой Грузинской улице. В результате столкновения женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Теперь сотрудники столичного ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Траспортном комплексе Москвы заявили о необходимости усилить регулирование использования самокатов, гироскутеров и сигвеев, в том числе и регламентировать их провоз в общественном транспорте. Отмечается, что подобные меры необходимы для снижения количества ДТП в столице.