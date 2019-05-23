Вашингтон, 24 мая, 2019, 01:49 — ИА Регнум. США могут разрешить вопрос с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei в рамках торгового соглашения с Китаем, заявил американский президент Дональд Трампа в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

По его словам, продукция китайской корпорации является «очень опасной» и несет угрозу безопасности Соединенным Штатам, в том числе и в военной сфере. При этом Трамп не исключил, что вопрос с Huawei может быть включен в качестве одного из пунктов в торговое соглашение с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели ряд запретов на использование телекоммуникационного оборудования китайской корпорации Huawei. Однако для поддержания существующей коммуникационной инфраструктуры министерство торговли США выдало временные лицензии на использование продукции Huawei юридическим и физическим лицам.