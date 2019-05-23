Исламабад, 24 мая, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Страны мира должны оказать сопротивление санкциям США, которые подрывают мировой порядок, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего визита в Пакистан, сообщает агентство IRNA.

Masoud Shahrestani Иранцы поджигают американский флаг

«Очевидно, что на самом деле США своими санкциями атакуют мировой порядок. Если этому не оказать противодействия, мировое сообщество окажется в сложном положении», — заявил он.

Зариф в качестве примера такого использования санкций привел не только антииранские санкции США, но и санкции против Китая. По его словам, мировое сообщество, не оказав противодействия американским санкциям, может оказаться во власти тех, кто законами пренебрегает.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не намерен сдаваться, даже если Соединенные Штаты начнут бомбардировку страны. По его словам, Иран даже в случае массивных бомбовых ударов будет следовать принципам независимости и величия.